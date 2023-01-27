Омбудсмен рассказала о конфликте умершего пятиклассника с матерью в Новосибирске

Незадолго до случившегося ребенок поругался с мамой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о конфликте с матерью у 11-летнего мальчика, которого нашли мертвым. Напомним, трагедия случилась в четверг 26 января: ребенка нашли в его квартире.
— Незадолго до случившегося у мальчика был конфликт с мамой на почве проблем с учебой, — пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.
Известно также, что женщина воспитывала двух детей одна. В город она перебралась в 2021 году из области. Семья была благополучной и на учете не стояла.
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