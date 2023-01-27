«С левого берега на правый за 9 минут»: Минтранс рассказал, как быстро проехать площадь Труда в Новосибирске

Минтранс назвал способ быстро проехать через площадь Труда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский Минтранс опубликовал карточки с информацией, как быстро перемещаться по городу без многочасовых пробок в час пик. По сообщению министерства, пересечь проблемную площадь Труда и добраться до правого берега можно всего за 9 минут. Для этого нужно лишь пересесть на электричку.

Левый берег от правого отделают всего 9 минут и 30 рублей. Фото: Минтранс НСО

— Для многих горожан электрички в первую очередь ассоциируется с поездками на дачу и в отдаленные районы Новосибирской области. Но эти стереотипы теряют свою актуальность благодаря тому, что железнодорожный транспорт начал курсировать внутри города, становясь альтернативой метрополитена, — сообщили в региональном Минтрансе.

В министерстве отметили, что большинство жителей отдаленных районов, чтобы добраться до центра города, сначала едут на автобусе, а потом уже на метро. Это занимает очень много времени. Есть варианты проще и быстрее, без нескольких пересадок.

Расписание электричек максимально удобное. Фото: Минтранс НСО

— Чтобы добраться с левого берега на правый на электричке, понадобиться всего — 6 минут с остановочной платформы Жилмассив (улицы Планировочная, Выставочная, Ватутина), 9 минут со станции Новосибирск-Западный (улицы Станционная, Широкая, Троллейная) и 11 минут с остановочной платформы Западная площадка (улицы 2-я Станционная, Связистов, Забалуева), — пояснили в Минтрансе.

По данным Минтранса, до станции Новосибирск-Западный через переход можно добраться за 5 минут. Фото: Минтранс НСО

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