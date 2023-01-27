«Ничего не чистят, ограждений нет»: новосибирцы возмущены состоянием остановки Куприна

По снимку и не скажешь, что это − остановка. Фото: предоставлено Еленой

Жительница Новосибирска Елена пожаловалась на остановку Куприна на улице Никитина в сторону торгового центра «Континент». По словам женщины, там все завалено снегом. Люди вынуждены ждать общественный транспорт чуть ли не на проезжей части.

− Подходишь к остановке, а там большие сугробы и «заячьи тропы». Ничего не чистят, ограждений нет. Приходится ждать общественный транспорт, стоя у обочины. Больше некуда идти, везде снег. Это очень опасная ситуация, − рассказала КП-Новосибирск Елена. − Там машины носятся на скорости. Постоянно происходят аварии. Нет ни пешеходного перехода, ни тротуара. Даже в летнее время там опасно.

Еще одна проблема – это отсутствие остановочного павильона. Но если с этим местные еще готовы как-то мириться, то снежные завалы стали для них последней каплей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы пожаловались на заваленную снегом остановку на Гребенщикова.

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