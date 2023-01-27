В ДТП с такси и автобусом в Новосибирске пострадал пешеход

Иномарка въехала в автобус. Фото: МВД МЕДИА

В МВД прокомментировали аварию с такси и пассажирским автобусом в Новосибирске. Напомним, ДТП случилось днем в пятницу, 27 января на улице Богдана Хмельницкого.

— 44-летний водитель автомобиля «Киа Оптима», ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы 25 лет Октября. Около дома № 40 он сбил мужчину переходившего дорогу по переходу на зеленый свет. После этого легковушка въехала в троллейбус, который высаживал пассажиров на остановке, — сообщили в МВД.

В ДТП пострадал пешеход. Фото: МВД МЕДИА

43-летний пострадавший мужчин был доставлен в больницу с разными травмами. Пассажиры автобуса не пострадали.

— Установлено, что водитель иномарки сел за руль трезвым. В отношении него составлены административные материалы за проезд на красный свет, не предоставление преимущества пешеходам и нарушение ПДД, — добавили в ведомстве.

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По словам очевидцев — пострадал пассажир легковушки (подробнее).

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