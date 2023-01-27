В Новосибирске троллейбус №36 изменит маршрут с 1 февраля

Маршрут троллейбуса изменится с 1 февраля.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске с 1 февраля изменится схема движения троллейбуса №36 «Ул. Лазурная — М. «Речной вокзал». Из маршрута уберут часть остановок, а одну из конечных перенесут на вокзал «Новосибирск-Главный».
— Из пути следования исключается отрезок: Красный проспект, улица Державина, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская, — сообщили в мэрии. — Новый маршрут будет пролегать через улицу Фрунзе, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, улица Ленина (только в прямом направлении), площадь им. Гарина-Михайловского.
С изменением маршрута изменится и его название на «Ул. Лазурная — Вокзал «Новосибирск-Главный».
Напомним, что с лета 2022 года в микрорайоне Нижняя Ельцовка изменилась схема движения автобусов №52 и 65. Первый теперь носит название «Ул. Белоусова — ИКЭМ», а второй объединил в себе два маршрута №65 и 65а и теперь называется «Общественный торговый центр — ул. Экваторная — Общественный торговый центр».
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