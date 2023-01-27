Новосибирцев просят не выходить на лед в выходные

На реках после потепления образуются промоины.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирцев попросили воздержаться от выхода на лед в выходные. Предупреждение опубликовано в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
После аномальных морозов в регион пришло потепление. Температура воздуха держится в районе -10 градусов. Благодаря этому лед начал постепенно сходить на реке Обь.
− Появляются промоины и большие открытые участки с чистой водой. Напоминаем, что переходить реку Обь и реку Иня запрещено, это опасно для жизни, − отметили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Из-за ветра и снега видимость сильно снижается. Поэтому велик риск оступиться и оказаться в ледяной воде. Также можно просто потеряться, так как ветер быстро заметает следы и протоптанные тропы.
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