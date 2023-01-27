Мужчина попытался украсть товар из магазина под Новосибирском, но был пойман с поличным

В городе Татарск местный житель попытался украсть товар из магазина. Фото: стоп-кадр из видео Росгвардии НСО

В городе Татарск местный житель попытался украсть товар из магазина. Довести начатое до конца ему помешали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на 27 января. В магазине на Базарной площади сработала сигнализация – сигнал поступил на пульт охраны. Спустя пару минут на месте была группа задержания.

Сотрудники вневедомственной охраны начали осматривать здание. Внезапно они обнаружили, что дверь запасного выхода, которая ведет на склад, открыта. Кто-то взломал замок и пробрался в помещение.

Внутри находился посторонний мужчина. Его сразу же задержали.

− В ходе дальнейшего осмотра объекта совместно с директором магазина было установлено, что злоумышленник, проникший в помещении путем взлома входной двери, пытался похитить из магазина товар, который предварительно сложил в коробку, однако вынести не успел, − сообщили в Росгвардии НСО.

Все действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. Выяснилось, что кражу пытался совершить ранее судимый 43-летний житель Татарска.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 частью второй статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Сибиряк находится под подпиской о невыезде.

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