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НовостиПроисшествия27 января 2023 12:13

В Новосибирске такси влетело в пассажирский автобус

По словам очевидцев — пострадал пассажир легковушки
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске столкнулись автобус и такси. Фото: "Любить Новосибирск"

В Новосибирске столкнулись автобус и такси. Фото: "Любить Новосибирск"

В Новосибирске столкнулись автобус и такси. Авария случилась в Калининском районе вечером в пятницу, 27 января.

— ДТП произошло на Богдана Хмельницкого, 40. По словам очевидцев пострадал пассажир такси. На месте работает реанимобиль, — сообщает телеграм-канал «Любить Новосибирск».

В Госавтоинспекции ДТП пока никак не прокомментировали. На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что легковушка получила серьезные повреждения в передней части.

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