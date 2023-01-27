В Новосибирске такси влетело в пассажирский автобус

В Новосибирске столкнулись автобус и такси. Фото: "Любить Новосибирск"

В Новосибирске столкнулись автобус и такси. Авария случилась в Калининском районе вечером в пятницу, 27 января.

— ДТП произошло на Богдана Хмельницкого, 40. По словам очевидцев пострадал пассажир такси. На месте работает реанимобиль, — сообщает телеграм-канал «Любить Новосибирск».

В Госавтоинспекции ДТП пока никак не прокомментировали. На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что легковушка получила серьезные повреждения в передней части.

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