«Снега по колено»: новосибирцев ждут теплые и снежные выходные

В Новосибирске ожидаются теплые и снежные выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцев на выходных 28 и 29 января ждет теплая и снежная погода почти без ветра. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В субботу, 28 января, ночью температура воздуха опустится до -9…-11 градусов, днем немного потеплеет — -7…-9 градусов. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет умеренный снег, на дорогах гололедица и снежные заносы, ветер юго-западный 7-12 м/с. В воскресенье, 29 января, ночью будет -10…-12 градусов, днем — -7…-9 градусов. местами пройдет небольшой снег, ветер западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, — рассказали синоптики.

По области схожий прогноз, но ночи будут холоднее, а дни ветренее с порывами до 17 м/с. Местами температура опустится до -19 градусов. Днем ожидается в пределах -5…-11 градусов.

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