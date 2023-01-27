Здание для чиновников мэрии достроили в центре Новосибирска

В центре Новосибирска достроили здание для чиновников мэрии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В центре Новосибирска достроили здание для чиновников мэрии. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Находится оно по адресу улица Романова, 33. Площадь здания составляет более девяти тысяч метров квадратных. На строительные работы потратили в общей сложности 425 миллионов рублей.

− В настоящий момент подрядная организация, определенная по результатам открытого аукциона, приступила к выполнению отделочных работ в части помещений внутри здания, − рассказали в мэрии Новосибирска.

Вопрос о том, какие подразделения мэрии будут работать в новом здании, еще не решен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber