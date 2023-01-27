Здание для чиновников мэрии достроили в центре Новосибирска

В центре Новосибирска достроили здание для чиновников мэрии.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В центре Новосибирска достроили здание для чиновников мэрии. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Находится оно по адресу улица Романова, 33. Площадь здания составляет более девяти тысяч метров квадратных. На строительные работы потратили в общей сложности 425 миллионов рублей.
− В настоящий момент подрядная организация, определенная по результатам открытого аукциона, приступила к выполнению отделочных работ в части помещений внутри здания, − рассказали в мэрии Новосибирска.
Вопрос о том, какие подразделения мэрии будут работать в новом здании, еще не решен.
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