Под Новосибирском 18-летний парень украл велосипеды на 141 тысячу рублей

Под Новосибирском 18-летний парень украл 12 велосипедов из подъездов домов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Под Новосибирском 18-летний парень украл 12 велосипедов из подъездов домов. Сумма ущерба составила более 141 тысячи рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
За двухколесными транспортными средствами новосибирец охотился летом 2022 года. Кражи молодой человек совершал в городе Обь. От его действий пострадали жители домов по улицам Военный городок, Ломоносова и ЖКО Аэропорта.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 158 УК РФ и пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража).
− Уголовное дело направлено в Обской городской суд для рассмотрения по существу, − отметили в прокуратуре НСО.
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