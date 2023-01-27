Под Новосибирском 18-летний парень украл велосипеды на 141 тысячу рублей

Под Новосибирском 18-летний парень украл 12 велосипедов из подъездов домов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Под Новосибирском 18-летний парень украл 12 велосипедов из подъездов домов. Сумма ущерба составила более 141 тысячи рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

За двухколесными транспортными средствами новосибирец охотился летом 2022 года. Кражи молодой человек совершал в городе Обь. От его действий пострадали жители домов по улицам Военный городок, Ломоносова и ЖКО Аэропорта.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 158 УК РФ и пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража).

− Уголовное дело направлено в Обской городской суд для рассмотрения по существу, − отметили в прокуратуре НСО.

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