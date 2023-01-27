В Новосибирске снова переносят реконструкцию Военного городка

Вопрос с реконструкцией Военного городка остается открытым. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Реконструкцию Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска снова перенесли на неопределенный срок. Об этом на пресс-конференции 27 января заявил глава Министерства строительства региона Алексей Колмаков.

− В конце 2022 года Министерство обороны РФ свернуло эту тему, и пока она на паузе, − отметил Алексей Колмаков.

Министр добавил, что концепция благоустройства территории была неплохой. Там хотели построить школы и детские сады, привести в порядок памятники архитектуры.

Ранее КП-Новосибирск писала, что после вмешательства Александра Бастрыкина в Военном городке отремонтировали памятник 85-й Ленинградско-Павловской дивизии.

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