Врач-терапевт рассказала, кому грозит заражение бычьим цепнем

В группе риска - любители шашлыка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, кому грозит заражение бычьим цепнем. Так, в группе риска оказались любители строганины, вяленого мяса и шашлыков. Ведь промежуточным хозяином гельминта является крупный рогатый скот.

— В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш, — пояснила терапевт изданию NEWS.ru.

Заразиться можно, употребляя в пищу недостаточно обработанное мясо или при нарушении гигиенических норм при готовке.

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