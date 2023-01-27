Врач-терапевт рассказала, кому грозит заражение бычьим цепнем

В группе риска - любители шашлыка.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, кому грозит заражение бычьим цепнем. Так, в группе риска оказались любители строганины, вяленого мяса и шашлыков. Ведь промежуточным хозяином гельминта является крупный рогатый скот.
— В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш, — пояснила терапевт изданию NEWS.ru.
Заразиться можно, употребляя в пищу недостаточно обработанное мясо или при нарушении гигиенических норм при готовке.
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