Уголовное дело светит сибиряку, наловившему рыбы на миллион рублей за один раз. Фото: Росрыболовство.

В Алтайском крае браконьер за один раз наловил рыбы почти на миллион рублей за один раз. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на Росрыболовство.

В сети рыбака попались сразу несколько редких видов: 2 осетра, которые занесены в Красную книгу, одна щука, 19 лещей, 6 судаков, 13 налимов. Ущерб, который оценили в 999 491 рубль.

Теперь рыбаку из Камня-на-Оби грозит уголовное дело за причинение ущерба водным ресурсам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber