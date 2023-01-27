Уголовное дело светит сибиряку, наловившему рыбы на миллион рублей за один раз. Фото: Росрыболовство.
В Алтайском крае браконьер за один раз наловил рыбы почти на миллион рублей за один раз. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на Росрыболовство.
В сети рыбака попались сразу несколько редких видов: 2 осетра, которые занесены в Красную книгу, одна щука, 19 лещей, 6 судаков, 13 налимов. Ущерб, который оценили в 999 491 рубль.
Теперь рыбаку из Камня-на-Оби грозит уголовное дело за причинение ущерба водным ресурсам.
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