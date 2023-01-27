Прокуратура начала проверку после жалоб жительницы Новосибирска на побои со стороны бывшего мужа

Прокурор НСО Александр Бучман поручил провести проверку после жалоб сибирячки на побои. Фото: предоставлены Дарьей

Прокуратура отреагировала на рассказ сибирячки, которая обвинила бывшего мужа в побоях. Как сообщили в ведомстве, прокурор НСО Александр Бучман поручил провести проверку.

− Прокуратурой будет дана оценка законности решений по заявлениям девушки о неоднократно нанесенных ей побоях и систематической неуплате средств (алиментов) на содержание несовершеннолетних детей, − заявили в прокуратуре.

Напомним, Дарья и Олег* вместе растили двоих детей. Но в 2022 году супруги разошлись. По словам женщины, муж неоднократно избивал ее. Даже после развода ситуация не изменилась, и Олег продолжил распускать руки при любом удобном случае. Дарья дважды писала заявление в полицию, но первый раз дело не возбудили из-за отсутствия результатов судмедэкспертизы.

Также, со слов сибирячки, Олег не платил алименты детям. Мужчина только приносил продукты.

* имя изменено

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