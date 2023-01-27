Аграрии Новосибирска заявили о грандиозных планах по наращиванию объемов производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Провели заседание на птицефабрике «Ново-Барышевская». Об итогах работы агропромышленного комплекса в 2022 году, перспективах и задачах на 2023 год доложил Евгений Лещенко – заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона.

По словам Андрея Травникова, итоги 2022 года – очень достойные.

–Самый главный результат – в том, что, несмотря на все вызовы времени, мы не остановились ни в развитии производства, ни в развитии технологий, обновлении техники и оборудования, ни в развитии новых подходов к реализации нашей продукции. Мы научились реагировать на рыночные изменения, многое сделано в части наращивания мощностей хранения, переработки, наработан опыт экспортной торговли, построения новых логистических схем. Геополитические изменения приносят не только сложности, но и дополнительные возможности. Явный вектор – на Восток, на Юг, в Центральную Азию. Остаётся важным и всё, что связано с диверсификацией. Тренды на переработку, на поддержку молочного животноводства остаются актуальными. На примере многих хозяйств мы убедились: те, кто развивают одновременно и растениеводство, и молочное животноводство, и переработку, другие направления деятельности, имеют более устойчивый результат. В полной мере и объёме сохраняется господдержка – все направления субсидирования со стороны Правительства Новосибирской области найдут отражение в господдержке. Также будем активизировать работу по продвижению интересов новосибирских аграриев на федеральном уровне, – отметил Губернатор. Отличившимся работникам отрасли Андрей Травников вручил региональные награды.

Известно, что объём производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 164,8 млрд рублей с индексом производства 100,7% к уровню 2021 года. Аграриями Новосибирской области собраны рекордные в истории региона 3,4 млн тонн зерна. Новосибирская область является крупнейшим аграрным экспортёром Сибирского федерального округа (первое место в СФО). Объёмы экспортных отгрузок продукции АПК в количественном выражении в 2022 году превышают на 34,2% показатели 2021 года.

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