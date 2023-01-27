В Новосибирске 31-летняя водитель «Хонды Цивик» пострадала по вине пьяного лихача на «Тойоте» без прав . Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В пятницу, 27 января, в Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое столкновение двух иномарок. Там водитель без прав на «Тойоте» врезался в легковушку «Хонда Цивик». Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель 2000 года рождения на Toyota Sprinter Carib двигался по улице Клубная в сторону Баластного переулка. Напротив дома № 44 на 2-й Станционной выехал на встречку, где столкнулся с Honda Civic, которой управляла девушка 1991 года рождения, – уточнили в Госавтоинспекции по городу.

Водитель «Хонды» получила различные травмы. Ее увезли в больницу.

На молодого лихача составили протокол за вождение в пьяном состоянии.

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