В Новосибирске лже-полковник полиции устроил пьяный дебош в алкомаркете

В Новосибирске задержали лже-полковника полиции, который устроил пьяный дебош в алкомаркете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали лже-полковника полиции, который устроил пьяный дебош в алкомаркете. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел ночью 26 января. В центре разборок оказалось заведение на улице Троллейной. Как рассказала продавщица, стоявшие в очереди нетрезвые мужчина и женщина начали ругаться между собой. Спустя некоторое время между ними завязалась драка. Позже сибиряки начали кидаться на других посетителей алкомаркета.

Работница магазина нажала тревожную кнопку и вызвала группу быстрого реагирования. Бойцы ГБР вывели буянов на улицу. Те немного повозмущались и ушли. Но через пару минут в заведение вернулся тот самый мужчина. Он достал нож и начал угрожать продавщице.

− Гвардейцы задержали хулигана и вызвали полицию. Мужчина пытался оказать сопротивление и норовил перейти в рукопашную, поэтому пришлось применить к нему спецсредство – наручники, − рассказали в «Гвардии».

Успокоившись, дебошир заявил, что он – полковник полиции в отставке. Сибиряка передали полицейским. Как выяснилось позже, хулиган никогда не служил в МВД.

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