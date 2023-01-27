Детский омбудсмен Новосибирской области рассказала, как взрослые ломают судьбу своему ребенку

Взрослые зачастую, сами того не понимая, ломают жизнь детям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взрослые зачастую, сами того не осознавая, ломают жизнь детям. Компенсация своих неудач за счет ребенка, отрыв от социума, моральное насилие, недоверие к психотерапии, постановка на учет в ПДН из-за мелкого конфликта – все это ведет к разрушению личности маленького человека. Об этом Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко рассказала изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

– Для меня всегда больно, когда я вижу, как иногда механически и бездушно решается взрослыми судьба маленького человека. Люди, работающие с детьми, часто забывают, что воспитание – это не наказания, запугивания и ограничения из серии «туда не ходи – будешь наказан», а доверие и любовь, – уверена Надежда Болтенко.

В школе № 213, третьеклассника хотели поставить на учёт в ПДН из-за того, что он толкнул одноклассницу. Дети помирились, а взрослые продолжают накалять ситуацию.

– Факт постановки на учет в ПДН грозит испортить судьбу девятилетнему мальчику – в дальнейшем любой его промах будет строго фиксироваться в органах. Зачем сразу пугать мальчика полицией и жестким контролем? Может быть, лучше разобраться в ситуации? – задается вопросом детский омбудсмен.

За прошлый год увеличились факты жестокого обращения с детьми. Каждое второе преступление совершается родителями, членами семьи или знакомыми, чаще всего – пьяными. Многие из них начинались с избиений «в воспитательных целях». Надежда Болтенко уточнила, что дети зачастую молчат о фактах насилия, потому что любой ребенок привязан к своим родителям и боится, что его заберут из семьи. Также дети из вполне благополучных семей страдают от психологического насилия.

– Родители из-за желания видеть своего ребенка первым во всем не задумываются о методах воздействия на свое чадо для достижения поставленной цели, тем самым разрушая психику ребёнка. В таких случаях дети становятся инструментом компенсации родительских неудач в прошлом, – объясняет уполномоченный по правам ребенка.

После окончания школы некоторые подростки сбегают из учебных учреждений, куда их отправляют родители. Надежда Болтенко рассказывает, что это происходит из-за того, что взрослые не учитывают желания детей.

Уполномоченный по правам ребенка также заявила, что получает много жалоб от родителей на то, что их сына или дочь заставляют дежурить в классе или в столовой. Такие жалобы отрабатывают вместе с Советом отцов, где на равных объясняют, почему это не так страшно.

– Дите должно понимать, что живет не в вакууме родительского дома, а в социуме, – убеждена Надежда Болтенко.

Кроме того, омбудсмен отметила огромный вклад молодежных пространств в работу с подростковыми проблемами. В компании сверстников, настроенных на позитив, помощь и общение, ребенок может почувствовать себя в безопасности.

При этом уполномоченный по правам ребенка добавила, что в области необходимо создать детскую психиатрическую службу для работы с подростками. Надежда Болтенко считает, что частная практика в большинстве случаев нацелена на получение прибыли и не решает серьезную проблему ребенка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 11-летний мальчик покончил с собой после ссоры с мамой.

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