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НовостиОбщество27 января 2023 8:25

Детский омбудсмен Новосибирской области рассказала, как взрослые ломают судьбу своему ребенку

Она разбирает подобные ситуации каждый день
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Взрослые зачастую, сами того не понимая, ломают жизнь детям.

Взрослые зачастую, сами того не понимая, ломают жизнь детям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взрослые зачастую, сами того не осознавая, ломают жизнь детям. Компенсация своих неудач за счет ребенка, отрыв от социума, моральное насилие, недоверие к психотерапии, постановка на учет в ПДН из-за мелкого конфликта – все это ведет к разрушению личности маленького человека. Об этом Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко рассказала изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

– Для меня всегда больно, когда я вижу, как иногда механически и бездушно решается взрослыми судьба маленького человека. Люди, работающие с детьми, часто забывают, что воспитание – это не наказания, запугивания и ограничения из серии «туда не ходи – будешь наказан», а доверие и любовь, – уверена Надежда Болтенко.

В школе № 213, третьеклассника хотели поставить на учёт в ПДН из-за того, что он толкнул одноклассницу. Дети помирились, а взрослые продолжают накалять ситуацию.

– Факт постановки на учет в ПДН грозит испортить судьбу девятилетнему мальчику – в дальнейшем любой его промах будет строго фиксироваться в органах. Зачем сразу пугать мальчика полицией и жестким контролем? Может быть, лучше разобраться в ситуации? – задается вопросом детский омбудсмен.

За прошлый год увеличились факты жестокого обращения с детьми. Каждое второе преступление совершается родителями, членами семьи или знакомыми, чаще всего – пьяными. Многие из них начинались с избиений «в воспитательных целях». Надежда Болтенко уточнила, что дети зачастую молчат о фактах насилия, потому что любой ребенок привязан к своим родителям и боится, что его заберут из семьи. Также дети из вполне благополучных семей страдают от психологического насилия.

– Родители из-за желания видеть своего ребенка первым во всем не задумываются о методах воздействия на свое чадо для достижения поставленной цели, тем самым разрушая психику ребёнка. В таких случаях дети становятся инструментом компенсации родительских неудач в прошлом, – объясняет уполномоченный по правам ребенка.

После окончания школы некоторые подростки сбегают из учебных учреждений, куда их отправляют родители. Надежда Болтенко рассказывает, что это происходит из-за того, что взрослые не учитывают желания детей.

Уполномоченный по правам ребенка также заявила, что получает много жалоб от родителей на то, что их сына или дочь заставляют дежурить в классе или в столовой. Такие жалобы отрабатывают вместе с Советом отцов, где на равных объясняют, почему это не так страшно.

– Дите должно понимать, что живет не в вакууме родительского дома, а в социуме, – убеждена Надежда Болтенко.

Кроме того, омбудсмен отметила огромный вклад молодежных пространств в работу с подростковыми проблемами. В компании сверстников, настроенных на позитив, помощь и общение, ребенок может почувствовать себя в безопасности.

При этом уполномоченный по правам ребенка добавила, что в области необходимо создать детскую психиатрическую службу для работы с подростками. Надежда Болтенко считает, что частная практика в большинстве случаев нацелена на получение прибыли и не решает серьезную проблему ребенка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 11-летний мальчик покончил с собой после ссоры с мамой.

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