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НовостиПроисшествия27 января 2023 8:22

В Новосибирске умерший 11-летний мальчик оставил предсмертную записку

По предварительным данным, ребенок покончил с собой после ссоры с мамой
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске умерший 11-летний мальчик оставил предсмертную записку.

В Новосибирске умерший 11-летний мальчик оставил предсмертную записку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что 11-летний мальчик, найденный мертвым в Новосибирске на улице Макаренко, оставил предсмертную записку. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

– Накануне случившегося ребенок оставил предсмертную записку. Мама, когда узнала о трагедии, от шока не могла говорить, – сказал КП-Новосибирск источник.

По предварительным данным, у мальчика были проблемы с учебой. Перед трагедией он поссорился с мамой. Известно, что женщина одна воспитывала двоих детей.

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