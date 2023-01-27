В Новосибирске умерший 11-летний мальчик оставил предсмертную записку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стало известно, что 11-летний мальчик, найденный мертвым в Новосибирске на улице Макаренко, оставил предсмертную записку. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
– Накануне случившегося ребенок оставил предсмертную записку. Мама, когда узнала о трагедии, от шока не могла говорить, – сказал КП-Новосибирск источник.
По предварительным данным, у мальчика были проблемы с учебой. Перед трагедией он поссорился с мамой. Известно, что женщина одна воспитывала двоих детей.
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