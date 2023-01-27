В Новосибирске осужденный ИК-18 получил диплом о высшем образовании по прикладной информатике. Фото: ГУФСИН НСО.
В Новосибирске в исправительной колонии 18 осужденному торжественно вручили диплом о высшем образовании. В мероприятии приняли участие члены общественной наблюдательной комиссии НСО. Вручение документы прошло на базе вечерней школы№ 9.
– Осужденный М. успешно усвоил программу высшего образования по специальности «Прикладная информатика» в Академии управления и производства по дистанционной форме обучения, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН Новосибирской области.
По данным ведомства, в исправительных колониях высшее образование сейчас получают более 50 осужденных. Они изучают различные направления –психологию, менеджмент, юриспруденцию и другие.
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