В Новосибирске осужденный ИК-18 получил диплом о высшем образовании по прикладной информатике. Фото: ГУФСИН НСО.

В Новосибирске в исправительной колонии 18 осужденному торжественно вручили диплом о высшем образовании. В мероприятии приняли участие члены общественной наблюдательной комиссии НСО. Вручение документы прошло на базе вечерней школы№ 9.

– Осужденный М. успешно усвоил программу высшего образования по специальности «Прикладная информатика» в Академии управления и производства по дистанционной форме обучения, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН Новосибирской области.

По данным ведомства, в исправительных колониях высшее образование сейчас получают более 50 осужденных. Они изучают различные направления –психологию, менеджмент, юриспруденцию и другие.

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