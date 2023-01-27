«Дали 10 рублей двумя купюрами»: новосибирцам выдают сдачу бумажными 5 рублями

Новосибирцам выдают сдачу 5-рублевыми купюрами. Фото: АСТ-54 Black.
В Новосибирске массово распространились забытые пятирублевые купюры 1997 года выпуска. Фотографию раритета опубликовал в Telegram-канале «ACT-52 Black» подписчик, которому бумажные пять рублей достались со сдачей в магазине.
– В понедельник в «Пятерочке» дали 10 рублей двумя купюрами 1997 года, – поделился другой подписчик в комментариях.
В ответ горожане добавили, что такие купюры даже выдают в некоторых банкоматах, и поделились своими фотографиями бумажных пяти рублей.
Тем временем, на сайтах объявлений за последнюю неделю начали стремительно появляться новые посты о продаже «редких» бумажных денег. Пять рублей продают за 50, 100, 200, 700 и даже 5 тысяч рублей.
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