Прокололи легкое иглой: алтайские врачи, по вине которых умерла годовалая девочка, пытаются смягчить приговор

Погубившие ребенка медики решили обжаловать приговор. Фото: предоставлено героями публикации

Алтайские врачи, которые прокололи легкое иглой годовалой малышке, что привело к ее смерти, пытаются смягчить приговор. Медикам дали по три года в исправительной колонии общего режима. Также им запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

В своем Телеграм-канале мама девочки отреагировала на решение врачей обжаловать приговор. Она отметила, что будет бороться за то, чтобы виновные понесли наказание по всей строгости закона.

− Ну что же, готовимся к апелляции, сейчас нам дали срок для написания возражения… Будем просить об ужесточении наказания, − сообщила женщина.

Трагическая история произошла 11 января 2021 года. Семья из Якутии находилась в гостях у родственников в селе Красный Яр Алтайского края. В какой-то момент маленькая девочка вылила на себя кипяток из стакана. Родители решили отвезти ребенка в больницу. Врачи собрались поставить капельницу, но не смогли найти вены на крошечной ручке. Тогда они решили поставить катетер в подключичную вену.

Малышку ввели в легкий наркоз – она должна была очнуться через 20 минут. Однако этого не произошло. Девочка умерла – как оказалось позже, из-за повреждения легкого. Заместитель главврача и реаниматолог-анестезиолог проводили процедуру иглами слишком большого размера.

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