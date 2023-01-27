Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 января 2023 7:32

Прокололи легкое иглой: алтайские врачи, по вине которых умерла годовалая девочка, пытаются смягчить приговор

Алтайские врачи, по вине которых умерла годовалая девочка, пытаются смягчить приговор
Анастасия ХРОМЫХ
Погубившие ребенка медики решили обжаловать приговор. Фото: предоставлено героями публикации

Погубившие ребенка медики решили обжаловать приговор. Фото: предоставлено героями публикации

Алтайские врачи, которые прокололи легкое иглой годовалой малышке, что привело к ее смерти, пытаются смягчить приговор. Медикам дали по три года в исправительной колонии общего режима. Также им запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

В своем Телеграм-канале мама девочки отреагировала на решение врачей обжаловать приговор. Она отметила, что будет бороться за то, чтобы виновные понесли наказание по всей строгости закона.

− Ну что же, готовимся к апелляции, сейчас нам дали срок для написания возражения… Будем просить об ужесточении наказания, − сообщила женщина.

Трагическая история произошла 11 января 2021 года. Семья из Якутии находилась в гостях у родственников в селе Красный Яр Алтайского края. В какой-то момент маленькая девочка вылила на себя кипяток из стакана. Родители решили отвезти ребенка в больницу. Врачи собрались поставить капельницу, но не смогли найти вены на крошечной ручке. Тогда они решили поставить катетер в подключичную вену.

Малышку ввели в легкий наркоз – она должна была очнуться через 20 минут. Однако этого не произошло. Девочка умерла – как оказалось позже, из-за повреждения легкого. Заместитель главврача и реаниматолог-анестезиолог проводили процедуру иглами слишком большого размера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber