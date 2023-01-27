Подешевели гречка и яйца: в Новосибирской области замедлилась годовая инфляция

В Новосибирской области снизилась годовая инфляция. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области за 2022 год упали цены на яйца, подсолнечное масло и гречку. Также заметно снизилась стоимость смартфонов и телевизоров, древесины. Об этом сообщают аналитики Банка России.

Пик инфляции с ростом цен на товары и услуги почти на 19 % по сравнению с прошлым годом пришелся на апрель 2022 года. Цены на продукты подскочили почти на четверть относительно прошлогодней стоимости. В декабре же инфляция замедлилась, опустившись почти до уровня начала 2022 года.

К концу прошлого года инфляция в Новосибирской области составляла 10,4% по отношению к декабрю 2021 года. Темп прироста цен остался ниже, чем по Сибирскому федеральному округу и по России в целом.

Из-за рекордного урожая замедлилось повышение цен на овсянку и перловку, мясо и молоко, а благодаря параллельному импорту начали дешеветь автомобили, компьютеры, холодильники, стиральные машины и бытовые плиты.

Тем не менее, к концу года резко взлетели цены на услуги ЖКХ и транспорт. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, почему оплату за проезд пришлось поднять до 30 рублей.

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