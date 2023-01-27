На границе двух районов Новосибирска хотят установить крылатую стелу

Крылатую стелу хотят установить на границе двух районов Новосибирска. Фото: novo-sibirsk.ru
Крылатую стелу хотят установить на границе двух районов Новосибирска − Дзержинского и Октябрьского. Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта опубликовано на официальном сайте города.
Инициатором создания въездной стелы выступает администрация Дзержинского района. В обсуждении могут принять участие местные жители, предприниматели, а также представители общественных и экспертных организаций.
− Сроки приема предложений, рекомендаций, замечаний: с 31 января 2023 года по 13 февраля 2023 года, − подчеркнули в публикации.
Если вы хотите высказать свое мнение о проекте, направьте электронный документ (прикрепленный файл) по адресу MShestakova@admnsk.ru.
Информация о результатах поведения обсуждения появится не позднее 21 февраля.
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