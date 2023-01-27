В новосибирском алкомаркете мужчина нападал на посетителей и угрожал ножом продавцу

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Из-за чего 26 января в полвторого ночи возник конфликт в алкомаркете на улице Троллейной, доподлинно неизвестно. Со слов продавца, стоявшие в очереди двое нетрезвых посетителей (мужчина и женщина) сначала ругались между собой, потом сцепились в драке, а далее стали нападать и на других посетителей. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала группу быстрого реагирования.

Рассказывает боец ГБР-73 ГВАРДИИ:

- Из магазина мы вывели на улицу мужчину лет 60 и его спутницу. Немного повозмущавшись, они ушли. А буквально через две-три минуты к нашей машине подбежала продавец и сказала, что мужчина вернулся и у него в руках нож, которым он угрожает.

«Гвардейцы» задержали хулигана и вызвали полицию. Мужчина пытался оказать сопротивление и норовил перейти врукопашную, поэтому пришлось применить к нему спецсредство - наручники. Только после этого он успокоился и заявил, что имеет звание полковника полиции в отставке. Задержанного передали правоохранителям.

Сегодня, общаясь с участковым инспектором, в производстве которого оказались материалы по правонарушению, бойцы ГБР ГВАРДИИ узнали, что задержанный ими хулиган в МВД России никогда не служил.