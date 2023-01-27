Новосибирская общественная палата поддержала отмену прямых выборов мэра

Общественная палата Новосибирской области поддержала отмену прямых выборов мэра. Фото: пресс-служба ОП НСО.

В Новосибирске комиссии областной общественной палаты весь январь обсуждали, нужно ли оставлять в городе прямые выборы мэра. 26 января представители ОП пришли к единому мнению: конкурсное назначение имеет больше преимуществ. Об этом сообщили в пресс-службе общественной палаты Новосибирской области.

Председатель общественной палаты Галина Гриднева считает, что система конкурсного назначения выигрывает в оперативности и формировании более эффективной команды. При этом права граждан не нарушаются, ведь они избрали депутатов, которые смогут принимать решение о назначении мэра, если прямые выборы отменят.

Выборы мэра через горсовет не приведут к ухудшению жизни в городе, считает председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Кроме того, процедура замены некомпетентного главы при такой системе проходит оперативнее.

Теперь общественная палата обратится в Заксобрание региона, чтобы внести изменения в областной закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».

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