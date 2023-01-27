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НовостиОбщество27 января 2023 5:27

В Новосибирской области 45 детей не смогли попасть в школу из-за метели

На дорогах плохая видимость
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирской области 45 детей не смогли попасть в школу из-за метели.

В Новосибирской области 45 детей не смогли попасть в школу из-за метели.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 27 января, в Новосибирском районе в школу не попали 45 детей. Их подвоз отменили из-за плохой погоды – метели. Пурга сильно снизила видимость на дорогах.

– Из-за сложных погодных условий в Новосибирском районе частично отменен подвоз 45 детей в Алексеевскую школу № 4, – сообщили в ТУАД Новосибирской области.

Известно, что в школу не смогли уехать жители микрорайона Алексеевская слобода в поселке Новоозерный.

На трассах сейчас задействованы 834 единицы техники. Все они исправны. Проезд обеспечен.

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