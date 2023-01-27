«Схватилась за голову и согнулась»: в новосибирском супермаркете пенсионерке на голову упала коробка

Инцидент произошел в магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирском супермаркете пенсионерке на голову упала коробка. Об этом рассказала на сайте Flamp женщина-очевидец.

- 25 января, посетив супермаркет, случайно увидела, как работница торгового зала, нагрузив полный полет товаром (высотой выше своего роста), везла его по проходу. Там были коробки с пирожными и прочее. Товар был не зафиксирован на тележке! Коробка слетела сверху и ударила бабушке по голове, - рассказала женщина на сайте.

По словам посетительницы магазина, сотрудница ничего не сделала после случившегося, просто смотрела на старушку.

- Пенсионерка схватилась за голову и стояла согнувшись. Это еще коробка с легкими продуктами, а если бы с консервами? Это что за немыслимое нарушение техники безопасности? – негодует покупательница.

Как пишет женщина, неизвестно получила ли какие-то травмы пенсионерка или нет.

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