«Моего мальчика похитили»: мать вернула сына, которого у нее отобрали в Германии

Сибирячка забрала сына, похищенного в Германии, и вернулась в Россию. Фото: личный архив героини публикации.

В Новосибирск вернулась немка-сибирячка Нелли Бирюкова, которая «выкрала» своего родного 14-летнего сына из Германии. Об этом КП-Новосибирск рассказал новосибирский депутат Ростислав Антонов, проводивший Нелли на родину.

Как сообщает kp.ru, когда семья переехала в Германию по программе воссоединения с родственниками, несовершеннолетним Сашей заинтересовались в ведомстве по делам молодежи. Над мальчиком, который не знал языка, насмехались в школе, избивали одноклассники. В ведомстве заявили, что синяки ребенок получил от старшего брата, и забрали в приют.

Возбудили дело, Нелли явилась в суд, и в это время ювенальщики –защитники детей – выкрали ее ребенка из дома и отдали в приют. Затем – в приемную семью, где ей разрешали видеться с Сашей. Наконец, в начале 2023 года ей удалось забрать сына.

Как сообщил КП-Новосибирск депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, Нелли прилетела в Москву 25 января.

– Нелли забрала ребенка из школы и прорвалась через 2 границы. Я встретил их в Москве, купил билеты и проводил до Новосибирска, – рассказал КП-Новосибирск общественник.

Он планирует обращаться к Уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области, чтобы Надежда Болтенко взяла дело на контроль, и Нелли помогли в соцзащите.

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