«Сбежала и спряталась»: у жительницы Новосибирска, скрывавшейся от приставов, забрали кроссовер

У жительницы Новосибирска, прятавшейся от приставов, забрали кроссовер. Фото: УФССП по НСО.

Жительница Новосибирска задолжала юрлицу 835 тысяч рублей. Долг не погашала, на контакт с приставами не шла. Пришлось применить по отношению к женщине серьезные меры.

Пристав вместе с взыскателем приехали к месту работы должницы. Увидев служебный автомобиль УФССП вместе с эвакуатором, ворота на территорию закрыли. А должница спешно перепарковала свою машину поперек. Она надеялась, что забрать ее авто у приставов не выйдет.

– Должница сбежала с места проведения исполнительных действий, спрятавшись на территории промышленного производства. Рабочий приступил к погрузке автомобиля Nissan Juke на эвакуатор. Несмотря на то, что автовладелица припарковала кроссовер очень близко к зданию и сугробам, его удалось вызволить и загрузить, – добавили в УФССП по НСО.

Если за 10 дней должница не рассчитается в полном объеме, ее авто спустят на торгах. Предположительно известно, что вырученная сумма покроет долг.

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