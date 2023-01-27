Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в аварийном доме на Расточке по рыночной стоимости

В Новосибирске мэрия выкупит дома на Расточке по рыночной цене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новосибирска купит квартиры в аварийном доме на Расточке по рыночной цене. Жилплощадь и земельный участок будут изъяты для муниципальных нужд, собственникам квартир выплатят возмещение по рыночной цене. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Жильцов дома по улице 2-я Бурденко, 18, расселят до конца 2023 года. В двухэтажном доме, построенном более 70 лет назад, зарегистрированы 10 семей. Его признали аварийным в 2013 году. В здании 8 квартир, одна из которых уже находится в собственности муниципалитета.

В общую сумму, которую выплатят жильцам, входят рыночная стоимость квартиры, имущества, земельного участка с учетом доли и все убытки. После определения цены собственникам направят письма об оценке, чтобы они могли принять решение и в случае согласия заключить договор с муниципалитетом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber