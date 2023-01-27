В Новосибирске в 2022 году жильцы 12,5 тысячи квартир подключили «Ростелеком Ключ»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

«Умные» домофоны установили жильцы 12,5 тыс. квартир. Решение позволяет пользователям управлять входом в подъезд с помощью специального мобильного приложения. При звонке в домофон владелец квартиры получает видеоизображение гостя на экран своего гаджета и может дистанционно открыть ему дверь подъезда.

Растет спрос на систему контроля управления доступом (СКУД) от «Ростелекома», которой в 2022 году компания оснастила 117 подъездов новосибирских многоэтажек. Услуга дает возможность управляющим компаниям дистанционно наблюдать за общедомовыми помещениями и прилегающей территорией, оперативно реагировать на аварийные ситуации или нарушения правопорядка.

Все больше домов Новосибирска переходят на автоматизированный сбор показаний приборов учета электроэнергии, воды и тепла - в прошлом году на интеллектуальные счетчики перешли 6 жилых комплексов города.

- Телеметрия от «Ростелекома» значительно упрощает процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг, освобождает собственников квартир от необходимости каждый месяц подавать показания. «Умные» счетчики самостоятельно собирают данные и передают их в управляющую компанию, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.