Бывший замминистра культуры Новосибирской области Милогулов стал проректором театрального института

Бывший замминистра культуры региона занял должность в НГТИ. Фото: Минкультуры НСО / предоставлены Григорием Милогуловым.

Стало известно новое место работы ушедшего в отставку экс-заместителя главы Минкультуры Новосибирской области Григория Милогулова. Он занял должность проректора по молодёжной политике и воспитательной деятельности в Новосибирском государственном театральном институте (НГТИ). Об этом экс-замминистра культуры сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

– Круг задач широк: от очевидных из названия позиции до всевозможных задач по партнёрской коммуникации и профориентационной работе с возможными будущими студентами в рамках приёмной кампании. Ну и, конечно же, мои любимые направления: Пушкинская карта и креативные индустрии, – рассказал о своей новой должности Григорий Милогулов.

Он стал проректором театрального института. Фото: предоставлено Григорием Милогуловым.

Также он упомянул, что столкнулся с театральным институтом еще два года назад, когда пришёл работать в Минкультуры региона. Тогда только начинались переговоры о приобретении здания ДК «Энергия» в Заельцовском районе для студентов института, у которых не было своей сцены.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что здание выкупили в начале 2022 года за 120 миллионов рублей.

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