«Ищем авторов, чтобы вручить торт»: под Новосибирском две школьницы слепили снежных утят и получили награду от депутата

Две школьницы налепили уточек под Новосибирском и получили торт от депутата. Фото: Наталья.

Две школьницы из Барабинска заработали торт за украшение города уточками из снега. Об этом депутат Константин Терещенко сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Утром 25 января уточек на ограждении тротуара возле районной поликлиники заметила местная жительница Наталья Шихалева. Она рассказала об этом в соцсетях, поблагодарив авторов за позитив. Пост начали пересылать подписчики, история дошла до депутата.

– Ищем авторов этой милоты, чтобы вручить торт, – написал в соцсетях депутат Константин Терещенко, узнав про необычную инициативу местных жителей.

Авторы инсталляции вскоре вышли на связь. Ими оказались две школьницы из Барабинска. Для того, чтобы сделать ровный ряд уточек-клонов, девочки использовали специальное устройство – снежколеп, или снежкостроитель. Он сжимает снег в форме шара или уточки.

– Торт вручили в приемной. Девочки оказались скромными, даже не предоставили свое фото, – рассказал Константин Терещенко КП-Новосибирск.

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