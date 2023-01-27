«Наложили два шва на голову»: упавший дорожный знак чуть не прибил жительницу Новосибирска возле школы

В Новосибирске дорожный знак чуть не пробил голову местной жительнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске дорожный знак упал прямо на местную жительницу на переходе возле школы. Инцидент произошел вечером 24 января на перекрестке улиц Лазурная и Волочаевская, возле остановки «Восточный Жилмассив». Об этом пострадавшая рассказала в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонтакте».

– Когда я стояла на светофоре, чтобы перейти в сторону школы № 199, на меня упал дорожный знак «Пешеходный переход». Удар по голове был очень сильный. Знак, видимо, вообще не был закреплен нормально, – предположила пострадавшая.

К ней тут же подбежали школьники, спросили о самочувствии и откинули знак в сугроб. Женщина смогла дойти до школы и вызвала скорую помощь, но супруг приехал быстрее и отвез её в травмпункт.

– Итог: наложено два шва на голову, сотрясение, слава богу, нет трещин и перелома. На моём месте мог быть ребёнок, и могли быть последствия посерьёзнее.

Женщина опубликовала пост в соцсетях, чтобы узнать, попал ли инцидент на видео с камер наблюдения или видеорегистратора: выяснить причины падения знака.

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