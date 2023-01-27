В смертельном ДТП с грузовиком под Новосибирском погиб 28-летний водитель микроавтобуса

Водитель микроавтобуса погиб, вылетев на грузовик на встречной полосе. Фото: ГИБДД НСО.

В Новосибирской области на трассе «Иртыш» в аварии с грузовиком разбился 28-летний водитель микроавтобуса Mazda Bongo. Смертельное столкновение произошло около девяти часов вечера в четверг, 26 января. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

Водитель микроавтобуса ехал со стороны Барабинска в Новосибирск. Он не справился с управлением и свернул на встречную полосу, где на полной скорости вылетел в грузовик Scania.

Оба автомобиля получил серьезные повреждения. Фото: ГИБДД НСО.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку и выясняют подробности ДТП.

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