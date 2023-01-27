Утром 27 января Новосибирск сковали пробки в 8 баллов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром 27 января Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Также на дорогах, судя по карте «2ГИС», произошло несколько аварий.
Пробки на проезде Энергетиков, улицах Широкой, Станционной и площади Труда. Заторы на Титова, Немировича-Данченко, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки на Котовского, Станиславского и Ватутина. Не проехать по улицам Петухова, Блюхера и по Советскому шоссе. Затор на Октябрьском мосту.
На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Кирова, Восход и Бориса Богаткова. Движение по улицам Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого тоже затруднено.
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