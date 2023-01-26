Лапкой эть! Медведь Кай из Новосибирского зоопарка играет в мяч

Кай любит играть со своим мячиком. Фото: Анна НОВИКОВА

Любимец публики из Новосибирского зоопарка — белый медведь по имени Кай — весело проводит зимние деньки. Недавно он радовался накрывшему город снегопаду, а сейчас — развлекается в вольере со своим любимым мячиком.

Играть с мячом мишка предпочитает лежа на спине, перекатывая его из лапы в лапу. Однако, когда во время одного из таких трюков его ловкость дает сбой — и мячик укатывается, идти за ним Каю становится лень. Поэтому он добирается до мяча ползком.

А иногда, Кай отвлекается от игры, чтобы немного повозиться в снегу и позировать на камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведя Кая из Новосибирского зоопарка замело снегом. А он и не против!

Медведь Кай из Новосибирского зоопарка радуется снегопадам (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер