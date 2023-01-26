Лапкой эть! Медведь Кай из Новосибирского зоопарка играет в мяч

Кай любит играть со своим мячиком. Фото: Анна НОВИКОВА
Любимец публики из Новосибирского зоопарка — белый медведь по имени Кай — весело проводит зимние деньки. Недавно он радовался накрывшему город снегопаду, а сейчас — развлекается в вольере со своим любимым мячиком.
Играть с мячом мишка предпочитает лежа на спине, перекатывая его из лапы в лапу. Однако, когда во время одного из таких трюков его ловкость дает сбой — и мячик укатывается, идти за ним Каю становится лень. Поэтому он добирается до мяча ползком.
А иногда, Кай отвлекается от игры, чтобы немного повозиться в снегу и позировать на камеру.
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