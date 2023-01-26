На вокзале под Новосибирском 20-летнего парня поймали с боеприпасами: он заявил, что нашел их случайно

20-летнего парня поймали с боеприпасами. Фото: УТ МВД по СФО

На станции Татарская в Новосибирской области 20-летнего парня поймали с боеприпасами. В декабре 2022 года он пытался пройти с ними через рамку металлоискателя на вокзале, чтобы купить билеты до Омска.

— У мужчины обнаружили и изъяли 50 патронов 22 калибра кольцевого воспламенения, предназначенные для производства выстрелов из нарезного огнестрельного охотничьего оружия, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Сам парень пояснил, что патроны нашел несколько лет назад в одном из заброшенных домов в Татарском районе. А в Омск их вез, чтобы передать своему знакомому. Теперь ему грозит наказание вплоть до пяти лет колонии.

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