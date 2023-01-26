Новосибирский блогер Дава выпустил клип на свою новую песню: за несколько часов ролик набрал сто тысяч просмотров

Давид Манукян выпустил новый трек. Фото: youtube\DAVA

Блогер и музыкант из Новосибирска Давид Манукян, больше известный как Дава, выпустил клип на свою новую песню «По барабану». За семь часов ролик набрал больше ста тысяч просмотров.

— Представляю свою новую музыкальную работу. История девушки, пережившей предательство, которая готова пойти на самые отчаянные шаги, чтобы заглушить свои страдания. Какие делать выводы-решать Вам. Надеюсь, эта музыкальный клип расскажет каждому «свою» историю, — так Дава подписал ролик на своем Ютуб-канале.

По сюжету ролика, на вечеринке девушка встречает своего возлюбленного с другой девушкой, и решает похитить его, чтобы убить.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала биографию Давида: от его детства в Новосибирске до начала карьеры блогера.

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