«Комсомолка» подарит 50 тысяч пакетов семян новосибирцам

В подарок горожане получат 50 тысяч пакетиков с семенами. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Чуть больше месяца остается до календарной весны, а это значит, что самое время позаботиться о будущем урожае. И в этом новосибирцам поможет «Комсомолка»: мы подарим любимым читателям 50 тысяч пакетов с семенами.

Получить презент очень просто: достаточно будет купить «зеленый» номер «Комсомолки». И вместе с ним вы получите пакетик семян любимых овощей или цветов.

«Зеленые номера выйдут 27 января, 1,3, 8, 10, 15, 17, 21 и 22 февраля, 1,3, 10, 15 и 17 марта. Не пропустите замечательную возможность не только узнать самые интересные новости, но и получить отличный урожай!

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