В Новосибирске на реаниматолога, в чью смену умерла двухлетняя девочка, не завели дело

Мама Аделины добивается возбуждения уголовного дела на реаниматолога. Фото: предоставлено мамой девокчи.

Новый поворот получило дело о смерти двухлетней Аделины Кинчаровой в Новосибирске. Напомним, девочка съела йогурт, после чего ей стало плохо, начало рвать. Перепуганная мама малышки вызвала скорую. Аделину отвезли в больницу, но там врач принял решение направить ее в другую больницу. Хотя у ребенка была кишечная непроходимость, и ей требовалась экстренная помощь. Сейчас судьбу этого врача решает суд.

Когда ребенка доставили в другую клинику, то экстренной операции там тоже не провели.

- Реаниматолог назначила моей дочке витаминную капельницу. Как она не поняла по снимку, что у нее - непроходимость, я не знаю, - рассказала КП-Новосибирск Елена. - И хочу, чтобы она понесла за это ответственность.

На днях мама девочки получила новую судебно-медицинскую экспертизу и была удивлена ее резьтатами.

- Эксперты не увидели прямой связи между смертью моей дочки и действиями реаниматолога, хотя в экспертизах, которые проводились ранее, она указывалась, - объясняет Елена.

После этой экспертизы прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в отношении реаниматолога.

- Нет оснований для предъявления обвинения, - говорится в ответе прокуратуры. Но это решение мамы Аделины собирается обжаловать.

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