В Новосибирске Nissan сбил 18-летнего парня на «зебре»

Юношу сбили на «зебре». Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Кировском районе Новосибирска Nissan сбил 18-летнего парня, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло вечером в четверг, 26 января.

— 67-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan AD двигался по улице Громова в сторону улицы Зорге. У дома №22 корпус 1 по Громова он сбил человека, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадавшим оказался 18-летний парень. Его с различными травмами доставили в больницу.

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