С рейса «Новосибирск – Нерюнгри» сняли супругов-авиадебоширов, устроивших на борту скандал

Буйных супругов сняли с рейса. Фото: телеграм-канал @aviadispet4er

В аэропорту Толмачёво с рейса, летящего из Новосибирска в Нерюнгри, сняли супружескую пару авиадебоширов, устроивших скандал на борту самолета. Произошло ЧП сегодня, 26 января.

— К сожалению, во время посадки на борт два трансферных пассажира, которые летели из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск, вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и рядом сидящих пассажиров. Они не отреагировали на замечания бортпроводников и представителя авиакомпании. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции. Сотрудники полиции сняли этих пассажиров с рейса, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе S7

По сообщению полиции, дебоширами оказались жители Республики Саха - 32-летний мужчина и его 33-летняя супруга.

— От прохождения медицинского освидетельствования супружеская пара отказалась в присутствии свидетелей. В отношении нарушителей порядка составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, — пояснили в УТ МВД по НСО.

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