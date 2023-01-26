ХК «Сибирь» в серии буллитов обыграла дальневосточный «Адмирал»

ХК "Сибирь" обыграла команду "Адмирал". Фото: hcsibir1962

Первый матч выездной серии на Дальнем Востоке хоккейная «Сибирь» провела с командой «Адмирал». Победу новосибирские хоккеисты смогли одержать только в серии буллитов.

Первый период игры прошел без голов с обеих сторон, во втором и третьем периоде обе команды забили по две шайбы. Овертайм, игравшийся 3 на 3 игрока, закончился ничейным счетом. Первая серия буллитов также закончилась ничьей — команды забили по одной шайбе. А во второй «Сибирь» забила победную шайбу.

Следующий свой матч «Сибирь» также проведет с «Адмиралом» 28 января.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber