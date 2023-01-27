Сильный ветер и метели будут в Новосибирске 27 января

Синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода 27 января 2023 года ухудшится. Будет так же умеренно холодно: ночью -10…-12 градусов, днем -7…-9. Но синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -9…-14 градусов, при прояснениях до -19, днем -6…-11. На дорогах местами гололедица, снежные заносы днем в северных районах — метели. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

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