Поиски 68-летней пенсионерки с проблемами с памятью. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершены поиски 68-летней пенсионерки с проблемами с памятью. Женщина ушла из дома в среду, 25 января.
— Женщина была найдена, она жива, с ней все в порядке, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Вечером в четверг, 26 января волонтеры объявили срочный сбор на поиски женщины, однако необходимость в выезде отпала.
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