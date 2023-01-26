Поиски 68-летней пенсионерки с проблемами с памятью. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 68-летней пенсионерки с проблемами с памятью. Женщина ушла из дома в среду, 25 января.

— Женщина была найдена, она жива, с ней все в порядке, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Вечером в четверг, 26 января волонтеры объявили срочный сбор на поиски женщины, однако необходимость в выезде отпала.

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