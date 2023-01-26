«Будьте готовы к полчищу тараканов»: жительница Новосибирска обвинила сауну в антисанитарии

Жительницу Новосибирска ужаснула обстановка в одной из саун города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницу Новосибирска ужаснула обстановка в одной из саун города. Женщина столкнулась с антисанитарией и полчищами тараканов. Негативный отзыв она опубликовала на «Флампе».

Первое, что бросилось в глаза сибирячке – это была грязная вода в бассейне. Женщина предполагает, что ее давно не меняли. По словам автора отзыва, спустя несколько дней после купания в том бассейне у нее на ноге образовалась гнойная болячка.

− Еще момент − будьте готовы к полчищу тараканов в зоне, где стол стоит. Нам ответили: «Что вы хотите, вы же в подвальном помещении!». Ну конечно, логично. В любом подвале положено сидеть с тараканами в обнимку! – возмущается местная жительница.

В конце женщина добавила, что платить 1000 рублей в час за такие условия не хочет.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что жительницу Новосибирска возмутили камеры в сауне.

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