На карте арест из-за долга в 19 рублей. Фото: Анастасия Осипова

Новосибирец пожаловался на приставов, не списавших с него долг в 19 рублей. Из-за этого его карту арестовали.

- У меня была просрочка по транспортному налогу. Я все оплатил и мне назначили исполнительский сбор – 1000 рублей. Приставы стали списывать с карты деньги. И на сегодняшний день у меня остался долг 19 рублей, но его никто не списывает, - рассказал КП-Новосибирск мужчина.

По словам собеседника, кего арта до сих пор под арестом. Мужчина утверждает, что деньги на ней есть.

- Карта под арестом с декабря. Они до этого снимали весомые суммы, а вот эти 19 рублей никак не могут. Я звонил приставам, мне сказали, чтобы я положил деньги на карту. Я положил, но никто ничего так и не списал, - говорит новосибирец.

Мужчина добавил, что не понимает, почему так происходит. Он очень ждет, когда с его карты снимут остаток долга и арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber